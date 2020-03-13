Çeyrek finale bir adım kaldı

Avrupa'daki gururumuz Başakşehir
, uluslararası arenada oynadığı son 4 maçın üçünü kazandı. Yoluna emin adımlarla devam ederken, gözünü çeyrek finale dikti.
ÖZDEMİR: ERTELEME YOK
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer kulüp başkanları maçı birlikte takip etti. TFF Başkanı Özdemir, ligin seyircisiz oynanması kararını değerlendirirken "Liglerin ertelenmesi durumu yok. Nisan sonuna kadar maçlar seyircisiz oynanacak"
açıklamasını yaptı.
SONUNDA BİZ KAZANDIK
Gecenin tek golünü penaltıdan atan ve Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkaran Visca, "Çok fazla pozisyon bulamadık. Demba Ba ve direkten dönen top dışında pozisyonumuz yoktu. Ama sonunda kazandık. Orada da savaşacağız ve inşallah çeyrek finaldeyiz" dedi.
A Milli Takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı daha önce Ay-yıldızlıları çalıştıran Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı ile birlikte takip etti...
Başakşehir'e tüm takım taraftarlarından destek vardı… Kendi kulüplerinin formaları ile maça gelen taraftarlar dostluk pozları da verdi. Maçın ardından Başakşehir Başkanı Gükmüşdağ da destek için teşekkür etti.
SAKATLANAN CRİVELLİ TRABZON'DA YOK
İkinci yarıda arka adalesinden sakatlanan Crivelli yırtık problemi ile karşılaştı. Golcü futbolcu Trabzonspor ve Alanya maçlarında olmayacak.
TURKSPORU'NDAN 17 BİN 'BİRLİK' TİŞÖRTÜ
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Başakşehir- Kopenhag maçında 'Birlik' gösterisi yaptı. TURKSPORU, tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan maçta, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için'
yazılı 17 bin tişört dağıttı. Ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı için bağış kampanyası da başlatıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Sporun birleştirici ve gönüllerdeki coşkulu yanına çok ihtiyacımız vardı" dedi.
KOPENHAG: RÖVANŞ MAÇI İPTAL OLSUN
Danimarka ekibi, rövanşın iptali için UEFA'ya başvuruda bulundu. Kopenhag, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada hükümetin ve federasyonun ülkedeki Koronavirüs salgını için aldığı kararları gerekçe göstererek 19 Mart'ta seyircisiz oynanacağı açıklanan maçın iptal edilmesini talep etti. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ, "Biz oynayacak gibi hazırlığımızı yaptık"
dedi. Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken ise "Koronavirüs nedeniyle bu maçın oynanmaması gerekiyordu. UEFA sorumluluk almalı"
yorumunu yaptı.