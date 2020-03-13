Çeyrek finale bir adım kaldı

Başakşehir



ÖZDEMİR

TURKSPORU'NDAN

KOPENHAG

Avrupa'daki gururumuz, uluslararası arenada oynadığı son 4 maçın üçünü kazandı. Yoluna emin adımlarla devam ederken, gözünü çeyrek finale dikti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer kulüp başkanları maçı birlikte takip etti. TFF Başkanı Özdemir, ligin seyircisiz oynanması kararını değerlendirirkenaçıklamasını yaptı.Gecenin tek golünü penaltıdan atan ve Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkaran Visca, "Çok fazla pozisyon bulamadık. Demba Ba ve direkten dönen top dışında pozisyonumuz yoktu. Ama sonunda kazandık. Orada da savaşacağız ve inşallah çeyrek finaldeyiz" dedi.A Milli Takımın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı daha önce Ay-yıldızlıları çalıştıran Mustafa Denizli ve Abdullah Avcı ile birlikte takip etti...Başakşehir'e tüm takım taraftarlarından destek vardı… Kendi kulüplerinin formaları ile maça gelen taraftarlar dostluk pozları da verdi. Maçın ardından Başakşehir Başkanı Gükmüşdağ da destek için teşekkür etti.İkinci yarıda arka adalesinden sakatlanan Crivelli yırtık problemi ile karşılaştı. Golcü futbolcu Trabzonspor ve Alanya maçlarında olmayacak.Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Başakşehir- Kopenhag maçında 'Birlik' gösterisi yaptı. TURKSPORU, tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan maçta, stada gelen taraftarlara özelyazılı 17 bin tişört dağıttı. Ayrıca BiP üzerinden Mehmetçik Vakfı için bağış kampanyası da başlatıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Sporun birleştirici ve gönüllerdeki coşkulu yanına çok ihtiyacımız vardı" dedi.Danimarka ekibi, rövanşın iptali için UEFA'ya başvuruda bulundu. Kopenhag, kulüp sitesinden yaptığı açıklamada hükümetin ve federasyonun ülkedeki Koronavirüs salgını için aldığı kararları gerekçe göstererek 19 Mart'ta seyircisiz oynanacağı açıklanan maçın iptal edilmesini talep etti. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ,dedi. Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken iseyorumunu yaptı.