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Hayali olanlar için oynayalım

’un 3-1 kazandığı maçı öncesi motivasyon konuşması yapan Abdülkadir Ömür,, “Bizim gibi hayali olanlar için bu karşılaşmayı oynayalım ve bize inananları mahcup etmeyelim” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 13.3.2020 ABONE OL
Hayali olanlar için oynayalım

Trabzonspor'un BtcTürk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek ligde zirveye yükseldiği maç öncesi soyunma odasında önemli dakikalar yaşandı. Maç öncesi motivasyon konuşması yapan Aldülkadir Ömür'ün sözleri duygusal anlar yaşatırken, bazı futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı belirtildi. Genç futbolcunun sözlerine SABAH Spor ulaştı. İşte ağlatan motivasyon konuşması: "Şampiyon olabilecek bir kadroya sahibiz. Arkamızda inanan milyonlar var. Yapmamız gereken bize inananlarla birlik olup, sahada mücadele ederek sezon sonunda şampiyon olmak. Ben çocukluktan beri sadece bunun hayalini kurdum, ona inanarak yaşadım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bizim için, bizim gibi hayali olanlar için bu maçı oynayalım. Bize inananları mahcup etmeyelim."

SÖRLOTH'A ÖDEM ENGELİ
Trabzonspor'un Btc Türk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alekxander Sörloth'un sol ayağında zedelenme tespit edilmişti. Trabzon'a döndükten sonra dün tomografi ve röntgeni çekilen Norveçli oyuncunun ilk bulgularında kemik yapısında her hangi bir sorun tespit edilmedi. Ancak Sörloth'un sol ayak bileğindeki ödem kesin tanı konulmasına engel oldu. Ödemin inmesi halinde Sörloth'un bugün MR'a gireceği ve kesin durumunun belli olacağı öğrenildi. Golcü futbolcunun ağrılarının ise devam ettiği ifade edildi.

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Hayali olanlar için oynayalım
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