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İtalyan kulübü Sampdoria açıkladı! 4 oyuncu daha...

’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19), tüm spor camiasına da kabus gibi çöktü. Özellikle , İspanya ve İngiltere’de vaka sayısı git gide artıyor. Avrupa’nın en büyük ligleri de koronavirüs sebebiyle sekteye uğradı. Öte yandan, dün bir futbolcusunun testinin pozitif çıktığını duyuran İtalyan kulübü 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktığını açıkladı. Peki, bugüne kadar hangi futbolcu ve teknik direktörlerde koronavirüs testi pozitif çıktı?

Giriş Tarihi: 13.3.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 21:13 ABONE OL
İtalyan kulübü Sampdoria açıkladı! 4 oyuncu daha...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Koronavirüs 5 büyük lige de damgasını vurdu. Birçok ligde maçlar seyircisiz oynanıyor veya erteleniyor. Özellikle İtalya Serie A, İspanya La Liga, Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa 1. Ligi'nde birçok önlem alındı. Maçlar genellikle seyiricisiz oynandı. Vaka sayısı arttıkça ve takımlar seyahat ettikçe. Futbolcularda da bu virüs görülmeye başandı.

KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKAN FUTBOLCULAR
Koronovirüs etkisini spor camiasında da gösterdi. Koronovirüs testi pozitif çıkan futbolcular arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Daniele Rugani ve Sampdoria'lı Manolo Gabbiadini, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Timo Hübers ve Jannes Horn'de koronavirüs testi pozitif çıktı.

GABBIADININ ARDINDAN 4 İSİMDE DAHA KORONAVİRÜS'E RASTLANDI
Öte yandan Sampdoria'da Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

TFF YÖNETİCİSİ AÇIKLADI! SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENİYOR MU?

MIKEL ARTETA'NIN KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Koronavirüs salgını hakkında Arsenal'den şok bir açıklama geldi. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın Korovirüs testi pozitif çıktı.

KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKAN BASKETBOLCULAR
Koronavirüs salgını yalnızca futbolu etkilemedi. NBA'de Utah jazz forması giyen Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve İspanyol ekip Real Madrid forması giyen Trey Thompkins'te koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI

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İtalyan kulübü Sampdoria açıkladı! 4 oyuncu daha...
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