İtalyan kulübü Sampdoria açıkladı! 4 oyuncu daha...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Koronavirüs 5 büyük lige de damgasını vurdu. Birçok ligde maçlar seyircisiz oynanıyor veya erteleniyor. Özellikle İtalya Serie A, İspanya La Liga, Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa 1. Ligi'nde birçok önlem alındı. Maçlar genellikle seyiricisiz oynandı. Vaka sayısı arttıkça ve takımlar seyahat ettikçe. Futbolcularda da bu virüs görülmeye başandı.

KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKAN FUTBOLCULAR

Koronovirüs etkisini spor camiasında da gösterdi. Koronovirüs testi pozitif çıkan futbolcular arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç futbolcusu Callum Hudson-Odoi, İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Daniele Rugani ve Sampdoria'lı Manolo Gabbiadini, Bundesliga ekiplerinden Hannover 96 forması giyen Timo Hübers ve Jannes Horn'de koronavirüs testi pozitif çıktı.

GABBIADININ ARDINDAN 4 İSİMDE DAHA KORONAVİRÜS'E RASTLANDI

Öte yandan Sampdoria'da Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

TFF YÖNETİCİSİ AÇIKLADI! SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENİYOR MU?

MIKEL ARTETA'NIN KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Koronavirüs salgını hakkında Arsenal'den şok bir açıklama geldi. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın Korovirüs testi pozitif çıktı.

KORONAVİRUS TESTİ POZİTİF ÇIKAN BASKETBOLCULAR

Koronavirüs salgını yalnızca futbolu etkilemedi. NBA'de Utah jazz forması giyen Rudy Gobert, Donovan Mitchell ve İspanyol ekip Real Madrid forması giyen Trey Thompkins'te koronavirüs testi pozitif çıktı.

TFF'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI