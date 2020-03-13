Milli sporcu İtalya'da açıkladı: "Karantina 15 gün sürecek"

İtalya'nın Reggio Calabria Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı adına oynayan milli sporcu Selin Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle kendinin karantina altına aldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şahin, durumunun iyi olduğunu ifade ederken, karantina süresinin 15-20 gün süreceğini aktrardı.

Şelin Şahin'in açıklamarı şu şekilde: "İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Burada Corona virüs yoktu, bizim için çok uzaktı. Ancak bir hafta içinde yayılması ve çok yüksek seviyede olmasından dolayı önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.

Kendi mahallemize en yakın yerde market veya eczane yoksa sokakta gördüklerinde ceza kesiyorlar. Karantina yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da Türkiye'ye döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım."