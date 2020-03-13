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'da açıkladı: "Karantina 15 gün sürecek"

Koronavirüs salgınının en şiddetli yaşandığı ülkelerden biri olan 'da yaşantısını sürdüren , karantinada olduğunu açıkladı. Şahin, kurallara uyarak evinden dışarı çıkmadığını ve bu durumun 15-20 gün süreceğini ifade etti. Selin Şahin, İtalya'nın 'nda forma giyiyor.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 17:06 ABONE OL
Milli sporcu İtalya'da açıkladı: Karantina 15 gün sürecek

İtalya'nın Reggio Calabria Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı adına oynayan milli sporcu Selin Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle kendinin karantina altına aldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şahin, durumunun iyi olduğunu ifade ederken, karantina süresinin 15-20 gün süreceğini aktrardı.

Şelin Şahin'in açıklamarı şu şekilde: "İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Burada Corona virüs yoktu, bizim için çok uzaktı. Ancak bir hafta içinde yayılması ve çok yüksek seviyede olmasından dolayı önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.

Kendi mahallemize en yakın yerde market veya eczane yoksa sokakta gördüklerinde ceza kesiyorlar. Karantina yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da Türkiye'ye döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım."

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Milli sporcu İtalya'da açıkladı: "Karantina 15 gün sürecek"
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