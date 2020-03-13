Ülkemiz için önemli galibiyet

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir'le kariyerinin en başarılı dönemini geçiren teknik direktör Okan Buruk, 1-0'lık galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "İnşallah turu geçer ve bu galibiyetin değerini daha iyi anlarız.Bu takımın ne yapabileceğini biliyoruz. Ama gol yemeden kazanmak önemliydi.Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz."Başakşehir, Avusturya'nın takımı LASK'ın, evinde M.United'a 5-0 yenildiği haftada kazanarak Türkiye adına kritik puanlar topladı. LASK, İngiltere'de turu geçemezse elimizde olan avantajı kaybetmeyeceğiz. Bu durumda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım kendi liginde de Devler Ligi'ne gidebilecek dereceyi alması halinde önümüzdeki sezon ligimizin şampiyonu, Avrupa'nın 1 numaralı kupasına doğrudan elemesiz katılabilecek.Maçtan önce Koronavirüs önlemleri vardı. Sahaya çıkan oyuncular ellerini arkada tutarak rakip ve hakemlerle el sıkışmadı. Ayrıca oyuncular, sahaya birlikte çıktıkları minikleri kendilerinden uzakta tuttular.