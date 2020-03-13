Ülkemiz için önemli galibiyet

Başakşehir'le kariyerinin en başarılı dönemini geçiren teknik direktör Okan Buruk, 1-0'lık galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "İnşallah turu geçer ve bu galibiyetin değerini daha iyi anlarız. Savunma yönünü iyi oynayıp, rakipleri hataya zorlayan bir takım vardı karşımızda. 2. maç ne zaman oynanır soru işaretleri var.
Bu takımın ne yapabileceğini biliyoruz. Ama gol yemeden kazanmak önemliydi. Ülke puanı adına çok değerli bir galibiyet aldık. Yerimizi garantiledik.
Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz."
YERİMİZİ GARANTİLEDİK
Başakşehir, Avusturya'nın takımı LASK'ın, evinde M.United'a 5-0 yenildiği haftada kazanarak Türkiye adına kritik puanlar topladı. LASK, İngiltere'de turu geçemezse elimizde olan avantajı kaybetmeyeceğiz. Bu durumda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım kendi liginde de Devler Ligi'ne gidebilecek dereceyi alması halinde önümüzdeki sezon ligimizin şampiyonu, Avrupa'nın 1 numaralı kupasına doğrudan elemesiz katılabilecek.
ÇOCUKLARI KORUDULAR
Maçtan önce Koronavirüs önlemleri vardı. Sahaya çıkan oyuncular ellerini arkada tutarak rakip ve hakemlerle el sıkışmadı. Ayrıca oyuncular, sahaya birlikte çıktıkları minikleri kendilerinden uzakta tuttular.