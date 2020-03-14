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'ta derbisinin hazırlıkları tamam

Süper Lig'in 26. haftasında 'a konuk olacak 'ta derbi hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı. Dorukhan Toköz bireysel çalışmalarını sürdürürken kulüp başkanı antrenmanı takip edenler arasındaydı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.3.2020 20:19 ABONE OL
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları tamam

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde durulduğu aktarıldı. İdmanın, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programını sürdürdüğü kaydedildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Bilgihan Sürmen ve Hakan Daltaban'ın da takip ettiği duyuruldu.

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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları tamam
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