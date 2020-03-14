Fenerbahçe’de corona virüs alarmı

Corona virüs yüzünden spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından Fenerbahçe yönetimi de futbolcuları korumak ve morallerini yüksek tutmak için harekete geçti. Bu konuda devletin alacağı her karara harfiyen uyacak olan yönetim, özellikle yurt dışından gelen ölüm haberlerinin olumsuz etki yapmaması için düzenli olarak oyunculara bilgi veriyor.

Takımın sadece maçlara odaklanmasını isteyen yönetim, deplasmanlar için de kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Konya'da konaklayacağı Novotel'de özel önlemler alındı. Otelin en üst 5 katı Fenerbahçe kafilesine ayrılırken, takım gitmeden önce baştan aşağı dezenfekte edildi. Ortak kullanım alanları da temizlenirken, odalara futbolcular için antibakteriyel sabunlar konuldu.



TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından yardımcı antrenörlere danışmanlık yapan Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a konuştu: "Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ölçüsünde destek olmaya çalıştım ve sorumluluktan kaçmadım. Ancak teknik direktörlüğü şu anda düşünmüyoum. Başarısız bir süreç yaşadık ve sonuçta hocamız ayrıldı. Fark açıldı ve önümüzde 6 takım var. Türkiye Kupası'na yönelmek ve olabildiğince ilk 2-3'ü zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor."

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