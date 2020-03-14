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'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup 'un başarısında ve 'ın payı büyük. Sezon sonu sözleşmesi bitecek ikili aynı zamanda transferin de gözdeleri. Başarılı oyuncuların gelecek sezon için ile ön protokol yaptıkları iddia edilse de, hem Emre hem de Mert Hakan böyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını dile getirdi. Yıldız futbolcularını kaptırmak istemeyen Sivasspor, oyuncularına zamlı yeni sözleşme önermeye hazırlanıyor. Yönetim, Avrupa'dan teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlanacağı yönünde de garanti vermeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 09:27 ABONE OL
Sivasspor'un Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş kararı

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından biri de Sivasspor. Yiğidolar bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da iç transferde harekete geçti.

Yönetim, 30 Haziran'da kontratları biten Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la masaya oturma kararı aldı. Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın radarında olan ikiliyle bizzat Başkan Mecnun Otyakmaz görüşecek.

Emre ve Hakan'ın maaşlarına ciddi oranda zam yapmayı planlayan yönetim, oyuncuların Avrupa'ya transferini kolaylaştırmak için ise düşük bir serbest kalma bedeli belirlemeyi düşünüyor.

Avrupa'dan gelecek teklifler için milli futbolculara kolaylık sağlanacağı vurgulanırken, iki oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma zemini aranıyor. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın devre arasında Galatasaray'la anlaştığı ifade edildi ancak iki isim bu iddiaları yalanladı.

Emre Kılınç bu sezon Sivasspor formasıyla 23 maçta 8 gol 6 asist, Mert Hakan Yandaş ise 29 maçta 10 gol 4 asistlik katkı yaptı.

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Sivasspor'un Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş kararı
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