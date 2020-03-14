Kolombiya televizyonu Canal1'de yayınlanan 'Lo Se Todo' isimli programa katılan Falcao'nun eşi Lorelei Taron, "Türkiye beni çok şaşırttı. Buradaki kültürü ve insanları çok sevdim. İnsanlar yardımsever, arkadaş canlısı ve güler yüzlü" ifadelerini kullandı. Türkçe'nin biraz karmaşık ve öğrenilmesi zor bir dil olduğunu belirten Taron, "Yavaş yavaş da olsa bazı kelimeleri öğrendim. Kendimi ifade etmem gerektiğinde bunu İngilizce yapıyorum. Kızlarımız bize göre Türkçe'yi daha kolay kavradılar. Çok sık seyahat edemiyorum. Çünkü Türkiye, Kolombiya'ya çok uzak. Haziran'da Kolombiya ve Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America'da olacağım. Konserler verip şarkılarımı seslendireceğim" şeklinde konuştu.

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