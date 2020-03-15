En iyisi Türkiye

Dünyayı kasıp kavuran yeni nesil Koronavirüs'ün artık merkez üssü Avrupa! Çin'den başlayan ve spor organizasyonlarının da bir bir iptal edilmesine neden olanAvrupa'nın üst seviyedeki liglerinde maçların seyircisiz oynanması ya da ertelenmesi için geç kalındığı bunun da virüsün yayılmasını artırdığı herkesin ortak fikri olurken virüsün ilk tespit edildiği günden sonra aradan geçen zaman kayıp olarak nitelendiriliyor.İtalya'da ilk vakanın 31 Ocak'ta görülmesi sonrasında tam 22 gün sonra önlem olarak maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğine dikkat çekerken, yineTürkiye ise Koronavirüs açısından Avrupa'nın güvenli bölgesi olarak öne çıkarken