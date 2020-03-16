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Akhisarspor fırsat tepti

1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la golsüz berabere kalıp, rakibinden hattında 2'nci sıradaki yerini devralma fırsatını kaçıran Akhisarspor üzüntü yaşıyor.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.3.2020 12:28 ABONE OL
Akhisarspor fırsat tepti

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetin ardından evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la golsüz berabere kalıp, rakibinden Süper Lig hattında 2'nci sıradaki yerini devralma fırsatını kaçıran Akhisarspor üzüntü yaşıyor. Ligde yaptığı müthiş çıkışla direkt Süper Lig yarışına ortak olan Akigo, bitime 6 maç kala Erzurumspor'un 2 puan gerisinde 4'üncü sırada kalırken teknik direktör Yılmaz Vural, alınan 1 puanı kayıp olarak gördüğünü söyledi. Ligde 5 maç sonra ilk kez gol atamayan yeşil-siyahlılarda 6 net gol pozisyonunu harcadıklarını dile getiren Vural, "Kazanılmış 1 puanı kaybedilmiş 2 puan olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Maçı kazanmış olsak 2'nci sıraya yerleşip yarışta hem Erzurumspor'u hem de Bursaspor'u geride bırakacaktık" diyen Yılmaz Vural, "Ne yazık bunu gerçekleştiremedik. Üzgünüz ancak çarşamba ve pazar üst üste maçlar oynamak kolay değil. Zorlu ve yoğun bir periyottan geçtik. Halen Süper Lig'e direkt çıkma şansını yakalamış durumdayız ve bunu kaybetmek istemiyoruz. Kalan 6 maçı da içeride-dışarıda diye ayırmadan kazanmak istiyoruz. Alınacak 18 puanı hanemize yazarsak 63 puanla bu ligden direkt çıkarız. Dolayısıyla bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Olmazsa da 55 puan ve üstü ile Play-off oynarız. Play-Off kolay bir şey değil, gönül istiyor ki Akhisarspor düştüğü gibi tekrar geri dönsün" dedi.

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Akhisarspor fırsat tepti
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