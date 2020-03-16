Boşa kürek çektiler

DONK'UN

KARİUS

BEŞİKTAŞ

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Maçın ilk yarısında Beşiktaş ceza sahası içinde kafa topuna çıkan Ryan Donk, kaleci Loris Karius'un yumrukla müdahalesi sonrası penaltı bekledi.Hollandalı'nın penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.Beşiktaş'ta yediği hatalı goller nedeniyle büyük eleştiri alan Loris Karius, dün akşam belki de takımın en iyisiydi. Alman eldiven yaptığı 2 kritik kurtarışla takımının geriye düşmesini önledi. Karius'un performansı için sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:* Karius, günün kahramanı,* Takım kötü, Karius iyi. Şaka gibi…* Karius G.Saray sayesinde kaleciliğe ilk adımını atıyor.* Karius kariyerinin maçını oynadı.* Karius bu sen misin!Galatasaray, dün akşam Beşiktaş karşısında üç puanı bulamasa da sahadan beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, beraberliklerini ise şampiyonluk yarışı veren rakipleri Sivasspor (2-2) ve Beşiktaş'tan (0-0) aldı.Sergen Yçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen ve rakip kaleleri şut yağmuruna tutan Beşiktaş, dün akşam bu konuda büyük bir kısırlık yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, ilk şutunu 55. dakikada N'Koudou ile buldu. Ancak kaleci Muslera, açıyı iyi kapatarak gole izin vermedi.Kartal, karşılaşmayı 4 şutta 2 isabetle tamamlarken, Galatasaray, 16 şutta 3 kez çerçeveyi tutturdu ancak golü bulamadı.Kasım 2011'den bu yana Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği bir derbi ilk kez golsüz sona erdi.2007-08 Ali Sami Yen Galatasaray-Beşiktaş 2-12007-08 Avni Aker Trabzonspor-Beşiktaş 2-32010-11 Türk Telekom Galatasaray-Trabzonspor 0-12019-20 Türk Telekom Galatasaray-Beşiktaş 0-0