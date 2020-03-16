Boşa kürek çektiler

DONK'UN PENALTI İSYANI
Maçın ilk yarısında Beşiktaş ceza sahası içinde kafa topuna çıkan Ryan Donk, kaleci Loris Karius'un yumrukla müdahalesi sonrası penaltı bekledi. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi, VAR'dan da uyarı gelmedi.
Hollandalı'nın penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.
KARİUS, BU SEN MİSİN!
Beşiktaş'ta yediği hatalı goller nedeniyle büyük eleştiri alan Loris Karius, dün akşam belki de takımın en iyisiydi. Alman eldiven yaptığı 2 kritik kurtarışla takımının geriye düşmesini önledi. Karius'un performansı için sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:
* Karius, günün kahramanı,
* Takım kötü, Karius iyi. Şaka gibi…
* Karius G.Saray sayesinde kaleciliğe ilk adımını atıyor.
* Karius kariyerinin maçını oynadı.
* Karius bu sen misin!
10'UN ADI ASLAN
Galatasaray, dün akşam Beşiktaş karşısında üç puanı bulamasa da sahadan beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bu süreçte 8 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, beraberliklerini ise şampiyonluk yarışı veren rakipleri Sivasspor (2-2) ve Beşiktaş'tan (0-0) aldı.
BEŞİKTAŞ ŞUTU UNUTTU!
Sergen Yal
çın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle hücumda daha etkili bir görüntü sergileyen ve rakip kaleleri şut yağmuruna tutan Beşiktaş, dün akşam bu konuda büyük bir kısırlık yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, ilk şutunu 55. dakikada N'Koudou ile buldu. Ancak kaleci Muslera, açıyı iyi kapatarak gole izin vermedi. Beşiktaş, 3 Aralık 2016'daki Fenerbahçe derbisinden beri ilk kez bir Süper Lig maçının ilk devresinde şut çekemedi.
Kartal, karşılaşmayı 4 şutta 2 isabetle tamamlarken, Galatasaray, 16 şutta 3 kez çerçeveyi tutturdu ancak golü bulamadı.
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Kasım 2011'den bu yana Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği bir derbi ilk kez golsüz sona erdi.
SEYİRCİSİZ OYNANAN DERBİLER
2007-08 Ali Sami Yen Galatasaray-Beşiktaş 2-1
2007-08 Avni Aker Trabzonspor-Beşiktaş 2-3
2010-11 Türk Telekom Galatasaray-Trabzonspor 0-1
2019-20 Türk Telekom Galatasaray-Beşiktaş 0-0