Devletimiz gerekli önlemleri alıyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, maç sonrası dünyanın en güvenli ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Yabancı arkadaşlarına sakin olmalarını tavsiye eden Burak, şöyle konuştu: "Görüyorum ki çok panik var. Yabancı arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, lütfen sakin olsunlar.Dünyada en güvenli ülke olarak görülüyoruz. Profesyoneliz, çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahada da çıkıp gereğini yapmalıyız. Yabancı arkadaşlarımız da nereye gitsin, ülkelerine mi gitsinler? Orada daha fazla.Allah'ın izni ile bu da geçecek."