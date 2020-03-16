Fatih Terim’den veryansın! "Hepimizi karantina altına mı alsınlar?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ertelenmemesini eleştirdi. Karşılaşma sonrasında kinayeli bir şekilde "Tedirginliğe gerek yok. Böyle yaptıklarına göre TFF'nin bir bildiği vardır" sözleriyle konuşmasına başlayan deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Durumu oyunculara mantıklı bir gerekçeyle açıklayamadık. FIFA, ilk defa '2 ay içinde milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz' dedi. Her türlü kurum-kuruluş çalışanları evlerine gönderildi. Kornerde ne diyelim oyuncuya? 'Temas etme 1.5 metre ara ver' mi diyelim. Bilimsel bir açıklaması vardır herhalde. Futbolun ruhunu geri istiyorum. Ne tadı var ne tuzu. Suni bir ortam. Bizi bilgilendirmiyorlar. Amaç korumaksa 850 resmi görevli var. Toplamda bin kişi var statta. Birimizde çıkarsa Allah korusun. Hepimiz karantinaya gideceğiz. Bizim canımız, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Herkes söyleniyor, kimse söylemiyor. Biz canımızı dışarıda mı bulduk!"



'TOPLANTIYA NEDEN GİTMİYORSUN'

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın "Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir" sözlerine de değinen Terim, "O zaman sen niye salı günkü (yarın) UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansla buradan katılacaksın" dedi.



İSTEDİĞİNİZİ ŞAMPİYON İLAN EDİN

Terim maçın ertelenmemesinin kendilerine yönelik bir adım olduğunu belirtirken, "Biz her yıl bir zorluğa alışkınız. Bilgisayar oyunlarında seviyeler yükseliyor ya sürekli; onun gibi... İstediğinizi şampiyon ilan edin, oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse" dedi.



"2 GÜN İZİN VERDİM"

Terim, "İlk antrenman çarşamba günü, oyunculara iki gün izin verdim. Hiçbir tarihte böyle uzun bir izin vermemiştim. Futbolcuların psikolojisi bozuk" diye konuştu.



MUSLERA: FUTBOL KONUŞULMUYOR

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, derbi sonrası sert açıklamalar yapıp TFF'ye mesaj gönderdi: "Utanç verici bir gece yaşadık. Futbolun konuşulmasına gerek yok. Taraftarlar maça alınmadı. Bizim canımız yok mu? Hepimiz bu riskin içinde değil miyiz? Biz bu maçı neden oynadık."