Ligin kaderine etki ettiler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 1-1 biten Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası şunları söyledi:Bize yarayan bir sonuç değil, biz galibiyet istiyorduk.Pozisyon 3 dakika sonra telefonuma düştü. Bariz penaltı ama VAR'a bile gidilmedi. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamız.Buna hükümet karar verir. Oyuncuların aradan sonra nasıl bir durumda geri döneceğinizi bilemiyoruz. Tamam o zaman,Koronavirüs tedbirleri gereği maç seyircisizdi ama Trabzonspor'a gönül verenler takımı tesislerden tezahüratlarla uğurladı, stadı da gelin gibi süsledi.Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bir pozisyonda hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterip, "Hocam Fenerbahçe maçına çevirme" dedi. Bu sözler sarı kart görmesine neden oldu. Genç çalıştırıcı karşılaşma sonrası ise şunları söyledi: "Golü erken yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. 1 puan iki taraf için de kötü değil. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum ve başarılar diliyorum."Virüs önlemleri nedeniyle sadece 25 yöneticinin protokol tribününde maçı izlemesine izin verildi. Trabzonspor yönetimi, karşılaşma öncesi "Sosa takımı buraya getir" tezahüratı ile taraftarın yokluğunu aratmamaya çalıştı.Yöneticiler Koronavirüs'e karşı dezenfektan önlemi aldı.Trabzonspor Süper Lig'de sezona adını veren efsane futbolcusu Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde dün mezarı başında andı. Törene bordo-mavili yöneticiler ile eski futbolcular da katıldı., Cemil Usta için anma mesajı yayınladı. Erdoğan,ifadelerini kullandı.