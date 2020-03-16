Ligin kaderine etki ettiler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 1-1 biten Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası şunları söyledi: "Başakşehir'in 1,5 pozisyonu vardı oradan gol attı.
Bize yarayan bir sonuç değil, biz galibiyet istiyorduk. Maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden bir pozisyon var.
Pozisyon 3 dakika sonra telefonuma düştü. Bariz penaltı ama VAR'a bile gidilmedi. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamız. Ligler neden tatil edilsin?
Buna hükümet karar verir. Oyuncuların aradan sonra nasıl bir durumda geri döneceğinizi bilemiyoruz. Tamam o zaman, ben de lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin diyeyim. Ama buna kargalar bile güler."
SEYİRCİ YOK DESTEK ÇOK
Koronavirüs tedbirleri gereği maç seyircisizdi ama Trabzonspor'a gönül verenler takımı tesislerden tezahüratlarla uğurladı, stadı da gelin gibi süsledi.
BURUK: 1 PUAN HERKES İÇİN İYİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bir pozisyonda hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterip, "Hocam Fenerbahçe maçına çevirme" dedi. Bu sözler sarı kart görmesine neden oldu. Genç çalıştırıcı karşılaşma sonrası ise şunları söyledi: "Golü erken yemesek maçı kazanabilirdik. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. 1 puan iki taraf için de kötü değil. İki takım da Türkiye'ye güzel futbol seyrettiriyor. Ben Trabzonspor'u da beğeniyorum ve başarılar diliyorum."
SOSA TAKIMI BURAYA GETİR
Virüs önlemleri nedeniyle sadece 25 yöneticinin protokol tribününde maçı izlemesine izin verildi. Trabzonspor yönetimi, karşılaşma öncesi "Sosa takımı buraya getir" tezahüratı ile taraftarın yokluğunu aratmamaya çalıştı.
ÖNLEM
Yöneticiler Koronavirüs'e karşı dezenfektan önlemi aldı.
CEMIL USTA ANILDI
Trabzonspor Süper Lig'de sezona adını veren efsane futbolcusu Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde dün mezarı başında andı. Törene bordo-mavili yöneticiler ile eski futbolcular da katıldı. TFF ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cemil Usta için anma mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum"
ifadelerini kullandı.