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'ye 'dan üç isim! ,  ve Fabrice N'Sakala...

'de son 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan 'de önümüzdeki sezon için çalışmalar başladı. Öncelikli olarak takımı emanet edecek hoca arayan Fenerbahçe'de yerli adaylar arasında en güçlü isim Teknik Direktörü . Bulut, Fenerbahçe'nin başına geçerse sarı lacivertli takıma iki yıldızı ile birlikte gelecek.  ve Fabrice N'Sakala...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 08:09 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan üç isim! Erol Bulut, Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...

Fenerbahçe yeni hoca için acele etmezken ortaya ilginç bir iddia atıldı... Şu anda Alanyaspor'u çalıştıran ve ismi Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut öğrencileriyle birlikte Kadıköy'ün yolunu tutacak. Sarı-Lacivertliler'le adı anılan isimler ise Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...

BONSERVİS ÖDEMEYECEK
Alanya forması giyen Kongolu sol bek N'Sakala ve Cisse'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. F.Bahçe iki yıldızı da bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

MURİÇ'İ YEDEKLEYECEK
Fenerbahçe uzun süredir sol beke transfer yapmak istiyordu. N'Sakala transferi ile bu açığı kapatmanın peşinde. Ayrıca Cisse'yi alarak Vedat Muriç'i yedeklemek istiyorlar.

24 MAÇTA 16 GOLE İMZA ATTI
Erol Bulut'un da iki ismi Fenerbahçe'ye getirmeye sıcak baktığı öğrenildi. Alanyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Papiss Cisse, 24 karşılaşmada 16 gole imza attı.

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Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan üç isim! Erol Bulut, Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...
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