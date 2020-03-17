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Futbolun kaderini belirleyecek toplantı bugün! toplantısında ne karar alınacak? ertelenecek mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan sebebiyle birçok ülkede çeşitli organizasyonlara belirsiz süreyle ara verilmesi yönünde karar alındı. Corona virüsle mücadele kapsamında ülkemizde spor müsabakalarının seyirsiz oynanmasına karar verilirken gözler Türkiye Futbol Federasyonu ile arasında yapılacak telekonferans toplantısından çıkacak son dakika haberine çevrildi. Toplantıdan çıkacak karar neticesinde liglerin ertelenmesine karar verilebilir. Aynı toplantıda bu yıl İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali’nin de ertelenmesi gündemde. Peki FIFA toplantısında ne karar alınacak? maçları ertelenecek mi? İşte son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.3.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 13:11 ABONE OL
Futbolun kaderini belirleyecek toplantı bugün! UEFA toplantısında ne karar alınacak? Süper Lig ertelenecek mi?

, salgını sebebiyle bugün 55 üye federasyon ile acil koduyla telekonferans toplantısı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta alınan kararla birlikte Türkiye'de oynanan spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bugünkü toplantıda liglerin ertelenmesi yönünde değerlendirme yapılması bekleniyor. Aynı zamanda TFF, UEFA tarafından alınacak önlemler kapsamında bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonalar Ligi Finali için de erteleme talebinde bulunacak.

UEFA TOPLANTISINDAN NE KARAR ÇIKACAK?

Dünya genelinde pek çok ülkeyi ülkede ölümlere sebep olan Corona virüs, spor organizasyonlarını da doğrudan etkiliyor. Bilindiği üzere Avrupa ülkeleri, tespit edilen Corona vakalarına rağmen maçların seyircili olarak oynatılmasına devam etmiş, vaka sayılarındaki artış ile birlikte maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Ülkemizde ise önlemler erken dönemde alınıp ilk vakanan ardından tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynatılmıştı.

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Futbolun kaderini belirleyecek toplantı bugün! UEFA toplantısında ne karar alınacak? Süper Lig ertelenecek mi?
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