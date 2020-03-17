Futbolun kaderini belirleyecek toplantı bugün! UEFA toplantısında ne karar alınacak? Süper Lig ertelenecek mi?

UEFA, Corona virüsü salgını sebebiyle bugün 55 üye federasyon ile acil koduyla telekonferans toplantısı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta alınan kararla birlikte Türkiye'de oynanan spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bugünkü toplantıda liglerin ertelenmesi yönünde değerlendirme yapılması bekleniyor. Aynı zamanda TFF, UEFA tarafından alınacak önlemler kapsamında bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonalar Ligi Finali için de erteleme talebinde bulunacak.

UEFA TOPLANTISINDAN NE KARAR ÇIKACAK?

Dünya genelinde pek çok ülkeyi ülkede ölümlere sebep olan Corona virüs, spor organizasyonlarını da doğrudan etkiliyor. Bilindiği üzere Avrupa ülkeleri, tespit edilen Corona vakalarına rağmen maçların seyircili olarak oynatılmasına devam etmiş, vaka sayılarındaki artış ile birlikte maçların seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Ülkemizde ise önlemler erken dönemde alınıp ilk vakanan ardından tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynatılmıştı.