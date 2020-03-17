Göztepe - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Göztepe, erteleme maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. VAR hakemi Arda Kardeşler, AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda