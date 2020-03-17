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Göztepe - maçının ilk 11'leri belli oldu

'de erteleme maçında Göztepe, 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Göztepe topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un puanı ise 25. 20.00'de başlayacak müsabakayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 19:07 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 19:10 ABONE OL
Göztepe - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Göztepe, erteleme maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Osman Gökhan Bilir yapacak. VAR hakemi Arda Kardeşler, AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

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Göztepe - Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu
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