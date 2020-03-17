UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 açıklaması!

UEFA, bugün 55 ülkeyle telekonferans yardımıyla yaptığı toplantıda EURO 2020'yi erteleme kararı aldı. Alınan karara göre EURO 2020, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, turnuvanın ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



İşte Ceferin'in açıklamaları

"Şu an organizasyonu ertelemek tek seçeneğimizdi. Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi. EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi. Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu erteleme kararını aldık ve 55 ülkenin tamamının da desteğine sahibiz."

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