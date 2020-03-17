Younes Belhanda derbilerde kayıp

Beşiktaş derbisinde sürpriz şekilde Ömer Bayram yerine 11'e giren Younes Belhanda'ya Fatih Terim, 45 dakika sabredebilmişti. Hocasını yine hayal kırıklığına uğratan Faslı 10 numara, 3 senelik Galatasaray kariyerinde derbilerde 'sıfır' çekti. Son 3 sezonda F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 12 derbinin 11'inde sahada olan tecrübeli futbolcu, hepsine ilk 11'de başladığı bu maçlarda ne gol atabildi ne asist yapabildi. Gördüğü 2 kırmızı kartla da takımı zor durumda bıraktı.

ÖMER BAYRAM'IN ELİ KIRILDI

Galatasaray'a Ömer Bayram'dan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde elinin üstüne düşen oyuncu, maçı bandajla tamamlamıştı. Yapılan kontrolde Ömer'in elinde kırık meydana geldiği anlaşıldı. Yapılan açıklamada, "Ömer'in sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Bir iki gün içinde operasyon planlanacaktır" denildi