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nefes aldı

Erteleme maçında ligin haftalardır kazanamayan iki ekibi karşı karşıya geldi. , Rizespor’u mağlup ederek hayata döndü

Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Göztepe nefes aldı
Süper Lig'in 21. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ve dün oynanan mücadelede Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 56. dakikasında İzmir ekibi, Berkan'la golü buldu. 61'de ise Napoleoni son sözü söyledi: 2-0. Göz-Göz 3 maçlık mağlubiyet serisine son verirken, Çaykur Rizespor, küme düşme potasında kaldı.

RİZESPOR ATEŞTEN ÇIKAMADI
Karadeniz ekibi son 8 maçında galibiyet yüzü görmedi. Yeni teknik direktörü Ünal Karaman'la da 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alabildi ve 16. sırada kaldı.
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Göztepe nefes aldı
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