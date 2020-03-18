Göztepe nefes aldı

Süper Lig'in 21. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen ve dün oynanan mücadelede Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 56. dakikasında İzmir ekibi,golü buldu. 61'de iseson sözü söyledi: 2-0. Göz-Göz 3 maçlık mağlubiyet serisine son verirken, Çaykur Rizespor, küme düşme potasında kaldı.Karadeniz ekibi son 8 maçında galibiyet yüzü görmedi. Yeni teknik direktörü Ünal Karaman'la da 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alabildi ve 16. sırada kaldı.