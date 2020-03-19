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Gençlik ve Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!

Gençlik ve Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, , ve voleybol federasyonları ve kulüp başkanları ile bir araya gelip koronavirüs salgınına yönelik değerlendirmelerde bulunacaklarını duyurdu!

Giriş Tarihi: 19.3.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:06 ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF, TVF başkanları ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başaknı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti. Saat 13:30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda koronavirüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirildi.


İşte Bakan Kasapoğlu'nun tweeti:
Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan koronavirüs açıklaması!
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