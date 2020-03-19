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'un yıldızı karantindan kaçarken polise yakalandı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan 'da çarpıcı bir olay yaşandı. 'un yıldızı , karantinadan kaçarak 'e gitmek isterken yakalandı. Havaalanında giderken polisi tarafından yakalanan deneyimli futbolcu, evine gönderildi.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 19:48 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 19:55 ABONE OL
Juventus'un yıldızı Higuain karantindan kaçarken polise yakalandı

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını, İtalya'da binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Ülkede giriş çıkışlar kapatılırken, sokağa çıkma yasağı da ilan edilmişti. Serie A'nın askıya alınmasının ardından da futbolcular evlerinde karantinada hayatlarını sürdürüyor.

Ancak bazı isimler ise gözlem altında. Juventuslu futbolcular da takip edilenler arasında. İtalyan savunmacı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından siyah-beyazlı ekibin futbolcuları da karantina altına alınmıştı.

Juventus'un yıldız ismi Gonzalo Higuain, karantinadan kaçmak isterken yakalandı. İtalyan Repubblica'da yer alan habere göre Higuain, ülkesi Arjantin'e kaçmaya çalışırken havalimanında yakalanarak evine gönderildi.

Arjantinli yıldız negatif çıkan testlerini gösterse de polisleri ikna edemedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar ertelenen Serie A'da maçların ne zaman başlayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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Juventus'un yıldızı Higuain karantindan kaçarken polise yakalandı
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