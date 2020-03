Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç'tan gündemi sarsacak açıklamalar!

Türk futbolunun duayen isimleri Hıncal Uluç ile Erman Toroğlu, A Spor'da Kale Arkası programında gündemi değerlendirdi. İşte öne çıkanlar:



Erman Toroğlu: Hocam bir şeye illet oldum bu hafta.

Hıncal Uluç: Evet hocam sürekli söylüyorsun. Mete Kalkavan-Fırat Aydınus.

ET: O iş şaka değil. O iş ya organize ya da birileri var. Hocam hakem sahada görüyor. Hani bir pozisyon vardı Trabzonlu oyuncu (A. Ömür Gaziantep maçında) ayağının üzeriyle aldı da gol oldu ya sonra hakem iptal etti. Ona sen 'faul', ben 'değil' derim. Ama bu öyle bir şey ki; sen, ben, buradaki arkadaşların hepsi penaltı diyor. Haydi, hakem görmedi peki VAR niye söylemiyor. Hakaret ettim mahkemeye versinler diye hakimin karşısına çıkacağım. 'Bunun meydana çıkması için VAR kayıtlarını dinleyin' diyeceğim. İş artık başka boyutlara gidiyor. Zekeriya'ya mı götürmek istiyorlar...

ET: Yönetmelik lazım. Ben hakemliği bırakıp gözlemci oluyorum. Beni çok beğeniyorlar gazetenin biri diyor ki "Gel Erman bizde yaz." ATV de diyor ki "Gel bizde çık." Mangırı alıp gözlemciliği bırakıyorum. Sonra işten çıkarıyorlar tekrar gözlemci oluyorum. Olmaz. Bir prosedürü olmalı. Akrabalıkla hakemlik olmaz.

HU: Buna katılmıyorum. Benim babam diye benim hakem olmamı kimse engelleyemez.

ET: Tamam, insan haklarına aykırı biliyorum ama 140 tane akraba hakem olmaz ki!

HU: Niye bütün doktorların oğlu doktor oluyor. Avukatların, hakimlerin oluyor. Hakemlerin niye olmasın? Yeter ki adam gibi denetle.

ET: Mesele o. Adam çıkmıyor ki. Hep torpilli çıkıyor. Diyelim ki ben seninle hakemlikte rekabetteyim. Senin torpilin var benim yok. Sana 10 puan veriyorlar bana 7. Ben gittim.

ERMAN TOROĞLU'DAN TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İÇİN FLAŞ İDDİA

YAYINCI KURULUŞ KOYMADI

HU: F.Bahçe maçında bir gol pozisyonu var. Sen 'gol değil' dedin. Ben 'gol' dedim. Sonra baktık top bir karış içeride. Normal VAR'da gol çizgisi var. Pozisyon tekrarını göstermesi esastır. 'Devam' kararı verdiler. Peki, çizgi neden çizilmedi? Çizgiyi göstermek zorunda. Yayıncı kuruluş gol çizgisi kamerasını koymamış. VAR da "Buradan görünmüyor" demiş.

BU GEÇEN SEZON BAŞLADI

ET: Hakem hataları geçen sezon G.Saray- Konya maçında çıktı. Serdar Aziz topu temiz aldı, penaltı verildi. VAR girmedi. MHK 'bunları dinlendireceğiz' dedi. F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ayağa kalktı. Bildiri yayınladılar. Şimdi bu kulüpler bu hakemlerden çekiyor.

