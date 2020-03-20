Juventus forması giyen Milli yıldız Merih Demiral'dan müjdeli haber!

Tüm spor dünyasını etkisi altına alan ve spor organizasyonlarının bir bir ertelenmesine sebep olan koronavirüs, futbolcuların da sağlığını tehdit eder konuma gelmişti. Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi pek çok ülkede futbolcuların koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Açıklanan isimlerden bazıları da Merih Demiral'ın Juventus'tan takım arkadaşları Matuidi ve Rugani oldu.
Bu haberin ardından ülkemizde merakla Milli yıldızımız Merih Demiral'ın test sonuçları beklenmeye başlamıştı. Beklenen haber nihayet geldi ve Merih Demiral'ın koronavirüs testinin negatif olduğu öğrenildi. Ayrıca yapılan açıklamada Juventus'un başka bir futbolcusunda koronavirüse rastlanmadığı bildirildi.
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