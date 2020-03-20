Trabzonspor o kategoride Avrupa'nın zirvesinde

Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören Trabzonspor, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı ekip oldu. Dış saha maçlarında bir kez 90 dakikayı geride tamamlayan bordo mavililer, İngiltere'den Liverpool ve İtalya'dan Atalanta ile zirveyi paylaştı. Fırtına, puan ortalamasında ise 9. sırada. 12 maçta 23 puanla 1,92 ortalaması olan Trabzonspor; Liverpool, PSG, İnter, Bayern Münih gibi devleri takip ediyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE SERİYE BAĞLADI

Trabzonspor yenilmeme serisinde de hem ligin tepesine yerleşti hem de Avrupa'nın zirvesini zorladı. Bordo mavililer, majör ligler içerisinde 11 maçlık yenilmeme değeriyle sadece Lazio ve PSG'nin gerisinde kaldı. Öte yandan tüm Avrupa'nın devam eden en büyük mağlup olmama serisine Yunanistan'dan 26 maçla Olympiakos sahip.

MÜZEDE DE ÖNLEM ALINDI

Koronavirüs nedeniyle Trabzonspor Müzesi'nde de önlemler alındı. Tamamen ilaçlanan ve dezefenkte edilen müzeye gelen ziyaretçiler temas kuralları çerçevesinde kademeli olarak gezdirilecek. Ziyaretçilere kolonya da ikram edilecek.