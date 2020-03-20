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karantina altında!

Uzun yıllar Fenerbabahçe'de top koşturan, kariyerine olarak devam kendisini karantinaya aldı. 'de en son 'u çalıştıran, şu an ise 'in Celik Zenica takımını çalıştıran Özat, Türkiye'ye döndü.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 09:50 ABONE OL
Ümit Özat karantina altında!

Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Ümit Özat, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye döner dönmez kendini karantinaya aldı.

Geçtiğimiz aralık ayında Bosna Hersek ekibi NK Celik Zenica ile anlaşma sağlayan teknik direktör Ümit Özat'a geçen 3 aylık süreçte oturum ile lisans izni verilmedi...

Tecrübeli çalıştırıcı dün Türkiye'ye döndü. Takvim'in haberine göre 43 yaşındaki hocanın koronavirüs salgını nedeniyle evinde kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Ümit Özat Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Adana Demirspor'u çalıştırdı.

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Ümit Özat karantina altında!
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