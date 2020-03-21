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'ta yerine 2 aday!

, transfer edildiği dönemde büyük yankı uyandıran ancak performansı nedeniyle sınıfta kalan ile yollarını ayırma kararı almıştı. Bizzat teknik direktör 'ın açıkladığı karar sonrası, Alman file bekçisi yerine kimin geleceği de merak konusu olmuştu. Siyah-beyazlılar Karius'un alternatiflerini 'da bulurken 2 aday belirlendi. Zoet ve Wellenreuther tercihleri arasındaki son kararı Sergen Yalçın verecek...

Giriş Tarihi: 21.3.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 10:03 ABONE OL
Beşiktaş'ta Loris Karius yerine 2 aday!

Beşiktaş bu sezon Loris Karius'un hatalarından dolayı çok puan kaybetti. Bu yüzden yola Alman kaleciyle devam edilmeyecek. Siyah-beyazlılar yeni sezonda kalesini Hollandalı kaleciye emanet etmeye hazırlanıyor. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetimin daha önce izlediği iki kaleciyle temasa geçti. Bunlardan ilki PSV Eindhoven forması giyen Jeroen Zoet.


Jeroen Zoet

KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Zoet'i geçtiğimiz günlerde izledi. Bir başka aday ise Williem 2 takımında forma giyen 24 yaşındaki Wellenreuther... Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde bu iki isimden birine onay vermesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Loris Karius yerine 2 aday!
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