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İşte Premier Lig için dönüş planı

Koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla ertelenen 'in dönüş tarihiyle ilgili olarak İngiliz basınına ilk bilgiler düşmeye başladı. Telegraph'ın haberine göre ligin; 1 Haziran 2020 itibariyle başlayıp 6 haftalık süreçte kalan 9 maçın oynanarak bitirilmesi hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 01:36 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 02:12 ABONE OL
İşte Premier Lig için dönüş planı

Liverpool'un şampiyonluğa koştuğu İngiltere Premier Ligi'nin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

Son resmi açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulan Premier Lig'in 1 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.

6 HAFTADA 9 MAÇ

İngiltere'de yayım yapan Telegraph'ın haberine göre; ligin 1 Haziran'da başlatılarak kalan 9 maçın 6 haftada tamamlanması planlanıyor. 2020-2021 sezonunu ise 8 Ağustos tarihinde başlatmak isteyen yetkililerin, bu karar ile oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışacağı ifade edildi.

Haberin devamında ise, Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi üzerine tüm dünyada liglerin Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayının başlarında başlatılıp sona erdirilmesi yönünde benzer kararların olabileceği belirtildi.

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İşte Premier Lig için dönüş planı
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