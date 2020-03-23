Corona virüsüne yakalanmıştı! Arteta son durumunu açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını spor camiasını da vurdu. Birçok sporcunun test sonuçları pozitif çıkarken, bu isimlerde biri de Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta'ydı. Çin, İtalya, İspanya gibi İngiltere'de de birçok insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgınına yakalanan Arteta'nın durumu iyiye gidiyor.

İngiliz basınından The Mirror'da yer ala habere göre, Arteta iyileşmeye başladığını ifade etti. Haberin detaylarında İspanyol teknik adamın şu sözlerine yer verildi: "Şimdi çok iyiyim. İyileştiğimi hissediyorum. Kendimi daha iyi ve daha enerjik hissetmeye başladım. Semptomları geride bırakmak üç ya da dört gün sürdü ve şu bir gerçek ki şimdi kendimi çok iyi hissediyorum."

Arsenal cephesi Mikel Arteta'dan gelen iyi haberle mutlu olsa da kontrolü elden bırakmıyor. Premier Lig ekibi, oyuncularına evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, şu aşamada antrenmanlara başlanmayacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Arteta, 13 Mart'ta corona virüse yakalanmıştı. İngiltere'de 5 binden fazla kişinin corona virüse yakalandlığı, 300'e yakın kişinin ise hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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