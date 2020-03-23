Göztepeli kaleci Beto'dan corona virüsü mesajı: Evde kal

Beto, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten etkilenmemek için aile olarak evlerinde olduklarını belirtti.

Antrenmanlarına günlük olarak kulübün verdiği program doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Beto, "Lütfen siz de hem kendiniz hem de aileniz için evinizde kalın, güvende kalın. Hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Umarım en kısa sürede bu durum düzelecek ve stadımızda buluşacağız." ifadelerini kullandı.