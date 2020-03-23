Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa Kulübü ve Kulüpler Birliğinden Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı

ve Kulüpler Birliğinden 'a "geçmiş olsun" mesajı

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.3.2020 15:25 ABONE OL
Kasımpaşa Kulübü ve Kulüpler Birliğinden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Kasımpaşa Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Abdurrahim Albayrak ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı da Twitter hesabından, "Geçmiş olsun Abdurrahim Albayrak. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." mesajını paylaştı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa Kulübü ve Kulüpler Birliğinden Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA