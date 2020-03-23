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Kayserispor'da topbaşı ertelendi

Koronavirüsünden ötürü 'e ara verilmesinin ardından antrenman programı iptal edilen 'da ikinci kez program iptal edildi. 'a kadar tatile giren sarı kırmızılı takım yarın idmanlara başlamayacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 23.3.2020 15:21 ABONE OL
Kayserispor'da topbaşı ertelendi
Hes Kablo Kayserispor'da koronavirüs tatili uzadı.

Koronavirüsünden ötürü Süper Lig'e ara verilmesinin ardından antrenman programı iptal edilen Hes Kablo Kayserispor'da ikinci kez program iptal edildi. 24 Mart'a kadar tatile giren sarı kırmızılı takım yarın idmanlara başlamayacak.

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Koronavirüsünden ötürü, antrenmanlara 24 Mart'a kadar ara vermiştik. Teknik heyet ve futbolcularımıza da, yurt dışına çıkmama kaydıyla izin vermiştik. Gelinen noktada bu süreyi uzatmaya karar verdik. Yarın takımımız bir araya gelmeyecek. Büyük olasılıkla hafta sonuna kadar da bu izin devam eder" açıklaması yaptı.

Sarı Kırmızılı kulüp, TFF'den gelecek haberlere göre yeni bir antrenman programı çıkaracak.
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Kayserispor'da topbaşı ertelendi
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