Luka Jovic için son dakika corona virüsü açıklaması: Hapis cezası...

İspanyol ekibi Real Madrid'de, karantina kararına karşın sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Belgrad'a giden Sırp oyuncu Luka Jovic hakkında babası açıklamalarda bulundu. Fanatik'te yer alan habere göre Milan Jovic, "Oğluma iki kez test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Sırbistan'a gitme kararını verme sebebi sağlıklı olmasıydı. Yanlış yaptığının farkındayım" dedi.

"FOTOĞRAF MADRID'DE ÇEKİLDİ"

Baba Jovic sözlerini şöyle sürdürdü: "Belgrad'a gitme sebebi kız arkadaşının hamile olması. Onu yalnız bırakmak istemedi. Belgrad'a gittikten sonra ise evden hiç çıkmadılar. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar önceki zamanda Madrid'de çekildi."

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"CEZA HAPİS BİLE OLSA VERİLMELİ"

"Her şeye rağmen Sırbistan hükümetinin açıklamalarını destekliyorum. Luka eğer bir yanlış yapmışsa ve suçlu bulunmuşsa gereken ceza verilmeli. Bu ceza hapis bile olsa verilmeli."

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de Joviç'i sert bir şekilde eleştirmiş ve, "Milyon Euro'luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar" demişti.

İSPANYA'DA 28.572, SIRBİSTAN'DA 219 VAKA

Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel rakamlarına göre; Avrupa'da corona virüsü salgınından İtalya'dan sonra en çok etkilenen ülke olan İspanya'da toplam 28.572 vaka görüldü ve bunların 1.720'si ölümle sonuçlandı. Sırbistan'da ise 219 vakanın 1'i ölümle sonuçlandı.

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