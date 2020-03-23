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TVF'den 'a 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Kulübü İkinci Başkanı için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.3.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 19:53 ABONE OL
TVF'den Abdurrahim Albayrak'a 'geçmiş olsun' mesajı

Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, bugün yaptığı açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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TVF'den Abdurrahim Albayrak'a 'geçmiş olsun' mesajı
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