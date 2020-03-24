Sezonlar birleşmez lig böyle tescil edilir!

Süper Lig'in ertelenmesi sonrasında geleceği tartışılırken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili yapılan planlamalara değindi. Hükümetin programına göre hareket edeceklerini ve destekleyici olacağını belirten Başkan Çebi, şöyle devam etti:Süreç uzarsa alternatif olarak dillendirebileceğimiz şeyler var. Kriz bitmediği takdirde, liglerin tamamıyla, sportif faaliyetleri durdurmamız gerekiyor."8 tane maç oynanmadan hangi takımın hangi durumda hakkını alamadığını tespit etmek çok zor olacaktır.Sonuçlar nereye gidecek bilmiyorum ama bu sene lig oynanmadı deyip noktayı koymamız gerekebilir. Biz buna hazırız.""Her takımda olduğu gibi bizim takımda da yabancı futbolcuların yurt dışına gitmek için talepleri oldu, haklı olarak. Biz bunun bir zorunluluk olduğunu, tatil olmadığını belirttik, izah ettik. Futbolcular zeki insanlar; 'Doğru diyorsunuz' diyerek bu talepleri geri çekti. Hepsi evinde bekliyor.""Avrupa kupaları zaten en büyük sorun. UEFA ve FIFA'nın karar vermesi gerekecek, bekleyip görmemiz lazım. Benim tercihim sonuç itibarıyla kulüplerin son 5 yıllık başarı durumuna göre alırsınız, onlar sizi getirir. Türkiye'yi temsil eder eğer lig oynanmamış kabul edilirse. Geriye dönük daha önce 5 tane dönemin sonuçları Avrupa'ya gidebilecek takımları belirleyebilir."