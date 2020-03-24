Süresiz ertelendi

UEFA, Koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesinin ardından yeni bir karara daha imza attı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nin süresiz olarak ertelendiği açıklandı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerinin de askıya alındığı belirtildi. Maçların oynanacağı tarihlerin ilerleyen günlerde kurulacak çalışma grubu tarafından belirleneceği dile getirildi. Sezon başında açıklanan takvime göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin,oynanması planlanıyordu.