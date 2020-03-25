Beşiktaş’ta sıkıntı yok

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılı takımla son maçı oynayan ekip olan Beşiktaş harekete geçti. Takımda hiç kimsede hastalık belirtisi olmamasına rağmen tedbir amaçlı test uygulaması başladı.Test sonuçları akşam saatlerinde belli oldu. Siyah beyazlı takımda bir sorun olmadığı ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi. Haber Beşiktaş'ta büyük sevinç yarattı.Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 'Evde Kal' çağrısına uymaya devam ediyor. Burak, dün Instagram hesabından kızları ve eşi İstem Yılmaz ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.