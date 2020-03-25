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’ta sıkıntı yok

Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyette COVID-19 testleri negatif çıktı. Takımdaki hiç kimsede hastalık belirtisi olmamasına rağmen tüm herkes Koronavirüs testine girdi. Beklenen iyi sonuçlar gelirken yüzler de güldü

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 25.3.2020 ABONE OL
Beşiktaş’ta sıkıntı yok
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılı takımla son maçı oynayan ekip olan Beşiktaş harekete geçti. Takımda hiç kimsede hastalık belirtisi olmamasına rağmen tedbir amaçlı test uygulaması başladı. Dün teknik heyet, futbolcular ve idarecilerin tamamı saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Hiç kimse araçlarından inmedi. Test yaptıracak isimler sırayla otoparktan test alanına gitti ve kimse birbiriyle temas kurmadı. Test sonuçları akşam saatlerinde belli oldu. Siyah beyazlı takımda bir sorun olmadığı ve tüm sonuçların negatif çıktığı bildirildi. Haber Beşiktaş'ta büyük sevinç yarattı.

VİRÜSTEN 'YILMAZ'
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, 'Evde Kal' çağrısına uymaya devam ediyor. Burak, dün Instagram hesabından kızları ve eşi İstem Yılmaz ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

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Beşiktaş’ta sıkıntı yok
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