Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Benzia alacakları nedeniyle sarı lacivertli ekibi FIFA'ya şikayet etmişti. Faslı yıldızın davayı kazandığı ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.

TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.



YASSINE BENZIA



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