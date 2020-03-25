Sergen Yalçın savaş ilan etti

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Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Koronavirüs'le savaş mesajı verdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, önceki gün Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından, "7-8 gündür evden çıkmıyoruz. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı" demişti. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ise dün, "Teknik heyet, futbolcular ve ilgili idarecilere yapılan testlerin sonucu çıktı. Herkes negatif" açıklamasını yaptı.