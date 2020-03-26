Bir futbolcu pozitif çıktı

Fenerbahçe futbol takımı dün Samandıra'da testten geçirildi. Kulüpten sonuçlarla ilgili şu açıklama yapıldı: "Bir futbolcumuz ve sağlık personelimizde Koronavirüs belirtilerine rastlanmıştır. Belirti gösteren isimler en yakın hastaneye sevk edilmiştir. Sağlık durumları iyidir."
Bu arada başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin basketbol takımında 6 kişide şüpheli bulgulara rastlandığını söyledi. Başkan, "Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi. Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Euroleague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişide, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur."
CENGİZ HABERİ ALDI 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ
Fenerbahçe futbol takımında yaşananları GS TV'deki canlı yayında öğrenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarılacivertli camiaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Haklı çıkmaktan utanıyoruz. Zorla maçı seyircili oynatıp puan almakla suçlayanlar utanır mı acaba? Tek başımıza mücadele verdik ama yanlış değerlendiren kesimler oldu. Fenerbahçe Kulübüne de geçmiş olsun diliyorum. İnşallah atlatırlar" dedi.