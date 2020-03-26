Bir futbolcu pozitif çıktı

Fenerbahçe futbol takımı dün Samandıra'da testten geçirildi. Kulüpten sonuçlarla ilgili şu açıklama yapıldı:Bu arada başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin basketbol takımında 6 kişide şüpheli bulgulara rastlandığını söyledi. Başkan,Euroleague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişide, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Eski kaptanımız ve idari menajerimizFenerbahçe futbol takımında yaşananları GS TV'deki canlı yayında öğrenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarılacivertli camiaya geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Haklı çıkmaktan utanıyoruz. Zorla maçı seyircili oynatıp puan almakla suçlayanlar utanır mı acaba? Tek başımıza mücadele verdik ama yanlış değerlendiren kesimler oldu. Fenerbahçe Kulübüne de geçmiş olsun diliyorum. İnşallah atlatırlar" dedi.