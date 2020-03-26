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'a genç yıldız! Kotrijk'ten ...

'da devre arası transfer döneminde başlayan gençleştirme çalışmaları yeni sezonda da devam edecek. Onyekuru, Saracchi gibi isimleri devre arası transfer döneminde kadrosuna katan sarı kırmılı takımda scout ekibinin başında yer alan Utkucan, son olarak 'nın Kotrijk takımında forma giyen 'nin adını getirdi.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 08:16 ABONE OL
Galatasaray'a genç yıldız! Kotrijk'ten Terem Moffi...

Sarı-kırmızılı takımda scout ekibinin başında yer alan Emre Utkucan, son olarak Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi. 1.88 boyundaki 20 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon iki takımda toplamda 16 maçta 10 gol atmayı başardı. Sol ayaklı Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı.

ÇALIŞMA BAŞLADI
Kortrijk ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terem Moffi'nin maliyetinin düşük olması transfer olma ihtimalini güçlendiriyor. Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın Emre Utkucan'ın raporlarını incelediği, ardından da golcü oyuncunun maçlarını izleyecekleri ifade edildi. Galatasaray'ın scout ekibi, Moffi'nin ismini verdi. Terim'in yardımcıları takibe aldı.

GALATASARAY'A TALİH KUŞU!

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Galatasaray'a genç yıldız! Kotrijk'ten Terem Moffi...
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