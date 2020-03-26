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İtalyanlardan şok iddia! Ibrahimovic...

Corona virüsünün en çok vurduğu ülkelerden biri olan 'da hayatını sürdüren Zlatan Ibrahimovic ile alakalı şok bir iddia ortaya atıldı. Devre arası transfer döneminde Milan'la 1 yıl opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından futbol kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 15:29 ABONE OL
İtalyanlardan şok iddia! Ibrahimovic...

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesinde görüntülenmişti.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre 38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.



Ocak ayında Milan'la 6 aylık kontrat yapan yıldız ismin, kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor. Golcü futbolcunun planları arasında menajeri Mino Raiola ile iş yapmak olduğu da ifade ediliyor.

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İtalyanlardan şok iddia! Ibrahimovic...
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