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’ne katılan 4 Alman kulübünden Kovid-19’dan etkilenen kulüplere maddi yardım

Bu sezon 'ne katılan Alman kulüpleri , , Leipzig ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen 1. ve 2. liglerinde yer alan kulüplere yardımda bulunacak.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 17:08 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi’ne katılan 4 Alman kulübünden Kovid-19’dan etkilenen kulüplere maddi yardım

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan yazılı açıklamada, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen kulüplerinin dayanışma eylemi kapsamında toplam 20 milyon avro yardımda bulunacakları ifade edildi.

Açıklamada, bu 4 kulübün dayanışma kapsamında DFL tarafından dağıtılacak ulusal medya gelirlerinden vazgeçtiği belirtilerek, bu miktarın mevcut dağıtım anahtarı uygulanması durumunda toplam 12,5 milyon avro olduğu kaydedildi.

4 kulübün ayrıca toplam 7,5 milyon avro daha katkıda bulunacağı aktarılan açıklamada, bu paranın hangi kriterlerle dağıtılacağı konusundaki kararın DFL'e bırakıldığı belirtildi.

Bayern Münih Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge de Bayern Münih'in 3 kulüple birlikte 1. ve 2. futbol liglerindeki takımlara dayanışma sinyali vermek istediklerini ifade ederek, "Bu zor dönemde güçlülerin zayıflara omuz vermesi önemlidir. Bununla ayrıca futbolda birlikte olduğumuzu göstermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Şampiyonlar Ligi’ne katılan 4 Alman kulübünden Kovid-19’dan etkilenen kulüplere maddi yardım
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