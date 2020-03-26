Spartak Moskova Teknik Direktörü Domenico Todesco'dan Fatih Terim'e övgü!

Çin'in Wuhan kentinde ilk belirtilerini gösteren koronavirüs, Asya'nın ardından Avrupa'yı da etkisi altına almıştı. Kısa süre önce Süper Lig'in süresiz ertelenmesine sebep olan virüs, Türkiye'de de etkisini gösterirken, test sonuçları pozitif çıkan isimlerden biri de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim olmuştu.

Terim'in corona virüs teşhisinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanırken, Türkiye'den ve dünyada bir çok isim sarı kırmızılı teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı. Öte yandan, Avrupa'nın önemli yayın organları bu durumu manşetlerine taşımıştı.

Yaşanan bu gelişmeler bir kenara, Fatih Terim için övgü dolu sözler Domenico Tedesco'dan geldi... Şu anda Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'yı çalıştıran 34 yaşındaki teknik direktör, Terim hakkında yaptığı konuşmada hayranlığını dile getirdi.

"FATİH TERİM'E HAYRANIM"

Tedesco, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Genç takımlarda çalışmaya çok erken başladım. Stuttgart'ta 9 yıl, Hoffenheim'da 2 yıl çalıştım ve Almanya'da genç takımlara çok özen gösterildiğini söyleyebilirim. 17 yaşında ve ya 19 yaşın altında iyi işler yaparsanız, Bundesliga'ya atlayabilirsiniz. Fiorentina mı? Açığa kavuşturalım. Hep sevdiğim bir ekipti ama her şey bir basın toplantısında, Galatasaray - Schalke maçı öncesinde bana sorulan bir soru ile başladı. Fatih Terim'in Fiorentinsından, oynadığı oyundan çok etkilendiğimi söyledim. Aynı zamanda harika bi karakter. Bu yüzden Fiorentina'yı takip ettim ancak bu, onların taraftarı olduğum anlamına gelmiyor. Şimdi harika bir takıma antrenörlük yapmaktan ve kupada yarı finalde olmaktan zevk alıyorum. Ve herşeyden önemlisi iyi anılar bırakmak istiyorum."

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