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'de dev fiyasko!

'de bir süre kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia kulübü 'ya şikayet etmiş ve 840 bin Euro tazminat kazanmıştı. Cezayirli futbolcunun sarı-lacivertli takıma toplam maliyeti 27 milyon TL'ye ulaştı.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:14 ABONE OL
Fenerbahçe'de dev fiyasko!

Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık oynayan Benzia, kulübe yük olmaya devam ediyor... Maaşındaki kesintiler ve verilen cezalar sebebiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet eden Cezayirli, 840 bin Euro tazminat kazandı. Böylelikle Fener'e toplam maliyeti 3 milyon 840 bin Euro (27 Milyon TL)'ya ulaştı.

Benzia 27 milyon TL'lik yüksek maliyetine karşın Sarı-lacivertli forma ile geçen sezon 13 lig maçında oynadı. Sadece 1 asist yaptı. Darboğazdaki Fener'e ağır bir yük çıkarttı. Cezayirli geçen sezonun 2. yarısında kadro dışı kalmıştı. Benzia, neredeyse Fener'e hiç katkı vermemiş olmasına rağmen 27 milyon TL gibi önemli bir geliri cebine indirdi.

BÜYÜK ŞANS DEMİŞTİ

Benzia için eski sportif direktör Comolli, "Onu alabilmemiz büyük şans" demişti. Ancak Benzia da Comolli'nin diğer transferleri gibi büyük fiyasko oldu.

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Fenerbahçe'de dev fiyasko!
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