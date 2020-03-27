İşte dayanışma, işte paylaşım

Koronavirüs (COVID-19) tehlikesi ile mücadeleye Türk futbolunun önemli isimlerinden destek geldi. Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski yıldızı Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde bulunan On7 isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı. Galatasaraylı Adem Büyük ise Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test kiti ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu. İki yıldızla başlayan kampanya saatler içinde çığ gibi büyüdü. Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, Adem Büyük'le aynı yardımı yaparken Merih Demiral, dışarıya çıkmak zorunda olanlardan Kızılay'ın belirleyeceği 2 bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için erzak yardımı yapacağını ayrıca evden eğitime devam eden 100 öğrenciye kitap seti yollayacağını açıkladı. Ardından birçok ünlü isim kampanyaya maddi destekte bulunurken sosyal medyadan "Var mısın?" çağrısıyla işin boyutu iyice büyüdü. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katkısı ve çağrısı için Merih Demiral'a teşekkür etti. Kasapoğlu evde spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan 250 kişiye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınlarından göndereceğini söyledi.