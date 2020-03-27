Juventus'un hedefinde Real Madrid'in yıldızı Marcelo var!

Avrupa'da hemen hemen tüm ligler dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Ancak kulüpler transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Juventus'un hedefinde Marcelo var.

GÜNDEM YENİDEN MARCELO

Geçtiğimiz yaz Brezilyalı sol beki isteyen ancak Real Madrid'i ikna edemeyen Juventus, bir kez daha İspanyoö devinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre, Portekizli Ronaldo'nun yakın arkadaşı olan Marcelo, Juventus'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli hocası Sarri de bu transfere onay verdi. Marcelo'nun transfer sürecinde Ronaldo'nun büyük rol oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'un ilgisi hakkında konuşan 31 yaşındaki sol bek, "İtalyan kulüpleri benimle temasa geçmişti. Gerçek şu ki, Real Madrid'i seviyorum, burası benim evim ve dünyanın en güzel kulübü" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Juventus bu transferi bitirirse, Ronaldo'nun ardından bir yıldızı daha Real Madrid'in elinden almış olacak.

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