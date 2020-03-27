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, corona virüsü mücadele için 534 bin avro bağış topladı

(Serie A) ekiplerinden , ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin avro bağış topladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:59 ABONE OL
Roma, corona virüsü mücadele için 534 bin avro bağış topladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki hafta önce başlatılan kampanyada hedeflenen 500 bin avro rakamının aşıldığı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Şimdi daha fazla bağış toplayalım ve sağlık görevlilerinin bu savaşı kazanmasına yardımcı olalım." ifadelerine yer verildi.

Roma'da futbolcular ve teknik heyet, geçen hafta da bir günlük maaşlarını salgınla mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.

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Roma, corona virüsü mücadele için 534 bin avro bağış topladı
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