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SON DAKİKA | 'dan şok !

'dan geldi. personeli ve oyuncularına test yapan sarı-kırmızılı takım, "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir . Şu ana kadar . edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:14 ABONE OL
SON DAKİKA | Kayserispor'dan şok corona virüsü açıklaması!

Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması geldi. Kulüp personeli ve oyuncularına test yapan sarı-kırmızılı takım, "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, bir idari personel çalışanında koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpte koronavirüs alarmı verildi. Futbol camiasında da virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Hes Kablo Kayserispor'da yapılan testin sonuçları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan tetkiklerde bir idarei personelimizde sonuç pozitif yeni tip koronavirüs (COVID-19) çıkmıştır" denildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"

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SON DAKİKA | Kayserispor'dan şok corona virüsü açıklaması!
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